Travail social

Assistante sociale en maison de santé, au plus près des patients

Publié le 12/09/2023 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

MSP de Krysbellaert / Dunkerque

Depuis novembre 2018, trois assistantes sociales de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), détachées à la Caisse primaire d’assurance maladie, assurent une permanence à la maison de santé pluriprofessionnelle de Krysbellaert à Dunkerque (Nord). Au plus près des patients et des professionnels de santé, elles aident à dénouer des situations sociales compliquées. Témoignage de Virginie Anquez, l’une d’entre elles.

