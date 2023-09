Le projet de la stratégie nationale de santé 2023-2033 est en consultation

Santé

Publié le 12/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le projet de stratégie nationale de santé 2023-2033 est soumis à la consultation publique du 8 septembre au 2 octobre 2023. D’après le ministère de la Santé et de la prévention, « la nouvelle stratégie nationale de santé tient compte des enseignements tirés de la crise sanitaire et de l’impact qu’elle a eu sur l’état de santé de la population. Parmi ces enseignements, la nécessité de faire une place particulièrement importante à la santé publique et à la prévention dans les politiques de santé ».

A cette fin, le projet de stratégie nationale de santé 2023-2033 est mis en ligne sur le site du ministère de la santé et de la prévention. Une adresse électronique dédiée, consultation.sns@sante.gouv.fr, est mise à disposition pour recueillir les contributions, qui seront traitées par le secrétariat général des ministères sociaux.