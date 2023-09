Artistes, public, programmation… comment aller vers des modèles plus vertueux ?

Transition écologique

Publié le 20/09/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Contrairement à d'autres secteurs d'activité, les acteurs culturels ne disposent ni de normes ni de solutions clés en main pour entrer dans la transition écologique. Une difficulté supplémentaire pour orienter les décisions et en évaluer l'impact.

Lorsqu’il est question de revoir les déplacements des artistes, des œuvres et du public ou de recalibrer l’envergure des manifestations et le déploiement de l’offre numérique, les professionnels abordent des sujets qui touchent aux contenus, à la programmation et à la relation avec les artistes, le public et le territoire. Autant de problématiques qui ne relèvent pas de décisions normées, comme dans le cas des bâtiments.

La question est d’autant plus complexe que, depuis une cinquantaine d’années, les dispositifs de soutien de l’Etat et des collectivités poussent les artistes à produire toujours plus, et les lieux de culture à enrichir sans cesse leur offre. Ensuite, l’évaluation des projets se fait sur des bilans chiffrés (nombre d’œuvres présentées, d’entrées, etc.) et sur le rayonnement ...

