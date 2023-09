Coup d’envoi de la modernisation des zones commerciales

Développement local

Publié le 11/09/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Pas moins de trois ministres étaient présents le 11 septembre pour annoncer le lancement du programme national de transformation des zones commerciales. Il débute par un appel à manifestation d'intérêts en direction des collectivités territoriales et des simplifications législatives inscrites dans le projet de loi industrie verte.

« Les zones commerciales existent depuis soixante ans. Notre enjeu c’est de définir les zones commerciales des soixante prochaines années. Notre enjeu, c’est de les adapter aux défis de notre temps, aux défis environnementaux et territoriaux », résume Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, entourée de son collègue en charge de la transition écologique Christophe Béchu, et du logement Patrice Vergriete, en ouverture du colloque consacré au « nouvel horizon pour les zones commerciales ».

En novembre 2022, la ministre avait lancé dans le cadre des assises du commerce un groupe de travail sur le sujet, réunissant une soixantaine d’experts, élus locaux, architectes, urbanistes ...