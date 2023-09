Accueil

La recherche et la rédaction assistée de délibérations en un clic

La recherche et la rédaction assistée de délibérations en un clic

Publié le 22/09/2023

Delibia est un outil basé sur intelligence artificielle dédié à la recherche, l’analyse et la rédaction des délibérations des collectivités. La solution a été développée avec un consortium de six collectivités normandes et du pôle de compétitivité numérique en Normandie TES, de façon à prendre en considération les besoins des collectivités. Pour répondre aux questions éthiques que pose l’IA, Delibia va associer les collectivités à un comité éthique.

