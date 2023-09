Un « équipomètre » booste les collectifs de travail

Management

Dans la région Occitanie, un outil permet aux équipes de pointer leurs problèmes de fonctionnement et d’en discuter pour s’améliorer.

[Occitanie, 8 000 agents, 5,97 millions d’hab.] « J’aime ce que je fais au quotidien », « ce que je fais au quotidien est utile et important », « je peux compter sur l’entraide de mes collègues »… Au total, quinze points à évaluer sur une échelle de 1 à 10, voilà en quoi consiste l’« équipomètre », autodiagnostic mensuel où chacun exprime son ressenti, en quelques minutes.

Le questionnaire est individuel, anonyme et repose sur le volontariat. Les résultats sont agrégés de manière à obtenir la moyenne de l’équipe sur chaque point. « C’est comme un check-up médical, mais centré sur la façon dont l’équipe fonctionne. Il est fait par l’équipe, pour elle-même », explique Jean-Luc Nève, coach interne de la région Occitanie.

Il est membre de la Mamact, qui a conçu cet outil pour le personnel régional. La Mamact a également mis au point un « débriefomètre », série de questions collectives et individuelles destinée à guider les agents dans leurs discussions sur leur mode de fonctionnement. Objectif : « Faire en sorte que les équipes travaillent sur ces sujets de manière autonome », précise le coach.

Depuis un an et demi, 47 équipes, soit environ 500 agents travaillant au siège (Toulouse), dans les lycées ou encore les maisons de la région, ont adopté l’« équipomètre ».

Scores sur l’intranet

Par volonté de transparence, les scores sont affichés sur l’intranet de la région. Sans que cela conduise à mettre en cause les encadrants. « Ce n’est pas un “manageomètre”, souligne Jean-Luc Nève, le focus est mis sur l’équipe : par exemple, si untel monopolise la parole, c’est aussi que les autres laissent faire. » L’idée est, d’après lui, d’insuffler un état d’esprit, un ensemble de valeurs : autonomie, participation, transparence, humilité, envie de progresser.

« On n’est pas parfait, on le sait, et on est à l’aise avec ça, l’important étant de