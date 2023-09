Séisme au Maroc : les collectivités au rendez-vous de la solidarité

Solidarité

Publié le 11/09/2023

Après le séisme survenu dans la région de Marrakech, au Maroc, dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023, associations d’élus et collectivités n’ont pas tardé à exprimer leur solidarité à travers des promesses de dons et l’organisation de collectes.

Après le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, faisant au moins 2 500 morts, l’émotion est générale.

Le président de la République a immédiatement proposé d’engager les moyens nécessaires pour aider les populations sinistrées. Mais pour l’instant, seuls l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis ont été autorisés par le Maroc à envoyer sur place des équipes de recherche et de sauvetage. Malgré tout, le ministère des Affaires étrangères français a annoncé une aide 5 millions d’euros à destination des organisations non gouvernementales présentes au Maroc. Au niveau local, la solidarité s’organise aussi. Depuis samedi, de très nombreuses collectivités ont exprimé leur soutien et annoncé débloquer des moyens ...

