Grenoble accélère sur le covoiturage

En renouvelant le marché public des lignes de covoiturage avec l’entreprise Ecov, le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise veut attirer encore plus d’usagers. A Grenoble, ce service est complètement intégré à l’offre globale des solutions de mobilité.

cet article fait partie du dossier

Dans le cadre du renouvellement des marchés publics liés au covoiturage, le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) a prolongé sa collaboration avec la start-up Ecov. Concrètement, cette dernière exploitera et développera – pour une durée maximale de quatre ans – trois lignes du service M covoit’ Lignes + (la principale) et de M covoit’ Pouce (un service de covoiturage spontané non adossé à des lignes) pour le compte des collectivités Grenoble Alpes Metropole, le Pays voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan membres du SMMAG. Pour l’occasion, le SMMAG s’est associé à la communauté de communes Massif du Vercors en vue de créer de nouvelles lignes. « Nous voulons en effet capter encore plus d’usagers, précise Sylvain Laval, président du syndicat mixte ...