Wize Alliance : la télé-relève, un outil puissant au service de la transition environnementale des collectivités locales

Alors que les collectivités locales doivent aujourd’hui s’engager pleinement dans des mesures fortes de transition environnementale au sein de leurs territoires, la télé-relève et la technologie de communication des données à distance via le protocole Wize offrent à ce jour de nombreux bénéfices dont, notamment, une meilleure gestion des ressources énergétiques et hydriques des villes.

Une technologie adaptée à toutes sortes de télé-relèves

Fruit d’une alliance entre les entreprises SUEZ, GRDF et Sagemcom, Wize Alliance (Wireless long range communication for the industrial IoT) promeut la technologie du même nom, capable de faire communiquer des capteurs à distance, avec une consommation énergétique très réduite.

Fonctionnant en LPWAN (Low Power Wide Area Network) et sans interférence, Wize est un protocole de communication radio fonctionnant à l’aide de la fréquence 169 MHz. Avec cette fréquence, les appareils de collecte de données peuvent facilement communiquer leurs données, même depuis des environnements difficiles d’accès ou dans des milieux extrêmement contraints (deep indoor).

« Wize fonctionne à travers un système bidirectionnel. Concrètement, cela offre de nombreux avantages comme le fait de pouvoir mettre à jour le logiciel embarqué du capteur, ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi changer certains paramètres d’un capteur en cas de besoin », confie à ce sujet Thibault Stabat, Directeur du développement commercial au sein de Wize Alliance.

Cette technologie peut être utilisée pour toutes sortes de télé-relèves, que ce soit pour des compteurs d’eau, de gaz d’énergie thermique ou d’électricité. L’ensemble des équipements de sous-comptage peut utiliser ce système.

Ouverte et sans but lucratif, l’association Wize Alliance compte à ce jour une quarantaine d’acteurs : des collectivités territoriales, des industriels, des start-up, mais aussi des gestionnaires de réseaux de distribution.



Un modèle de sobriété pour les collectivités locales

Avec la forte augmentation du prix du kWh au cours des derniers mois faisant exploser les factures d’électricité, mais aussi la récente prise de conscience quant à la rareté de l’eau, la technologie Wize apparaît aujourd’hui comme un outil nécessaire offrant aux collectivités locales une meilleure gestion de leurs ressources au sein de leur territoire.

Grâce au relevé précis des compteurs, les villes peuvent désormais analyser l’usage et le rendement de leurs différents réseaux pour étudier quels sont les points de consommation les plus élevés. Il est par exemple possible pour une collectivité de visualiser quel espace vert consomme le plus d’eau, pour gérer au mieux l’ensemble des infrastructures de sa ville.

« La télé-relève est un outil puissant au service de la sobriété et de la transition environnementale. Dans le domaine de l’eau, cela permet d’avoir une meilleure maîtrise budgétaire, ainsi qu’une meilleure gestion des ressources. Il est notamment possible de réduire drastiquement le nombre de fuites d’eau ; un élément très important lorsque l’on sait que dans les habitations collectives, près de 10 % de l’eau est perdue à cause de fuites. La télé-relève peut également permettre de contrôler les restrictions liées à l’usage de l’eau, ou de faciliter la mise en place de tarifications saisonnières », précise Anne-Cécile Bellanger, Directrice marketing & communication Wize Alliance.

Le système des compteurs intelligents et la technologie de relève Wize peuvent ainsi être perçus comme des solutions efficaces pour accélérer la transition environnementale de façon simple, en répondant aux nombreux enjeux de sobriété énergétique et hydrique.

« À ce jour, le réseau de communication développé par GRDF et SUEZ couvre près de 85 % du territoire français, avec 2,5 millions de compteurs d’eau et 11 millions de compteurs de gaz. Plutôt que de dépenser une importante somme d’argent dans un nouveau réseau qui rejettera également beaucoup de CO 2 pour sa construction et sa maintenance, nous conseillons aux acteurs des collectivités locales d’exploiter les ressources du réseau 169 MHz : un réseau à la fois robuste, fiable, et utilisable sur le long terme ! », précise Thibault Stabat.



Tendre vers un modèle de villes décarbonées

Au-delà du relevé à distance des compteurs d’énergie et d’eau, le protocole Wize peut être vu aujourd’hui comme une technologie d’avenir couvrant de nombreux usages des villes de demain.

Les agglomérations peuvent en effet gérer et exploiter facilement un très grand nombre de données, que ce soit pour la qualité de l’air, mais également pour gérer les fuites d’eau ou suivre le taux de remplissage des cuves de déchets.

L’Alliance travaille notamment avec Biyotee et la Métropole de Nantes pour gérer et optimiser l’éclairage de l’agglomération. Grâce à l’utilisation du réseau 169 MHz, la ville a pu considérablement baisser son budget annuel d’électricité et cette meilleure gestion des ressources a également permis de décarboner son activité en divisant presque par deux les émissions de CO 2 liées à son éclairage.

