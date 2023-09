« Les actions en faveur de l’environnement, un impératif pour les fédérations sportives »

Transition écologique

Publié le 11/09/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Du 18 au 30 juin, la Fédération française de gymnastique (FFGym) a organisé Gym Verte pour associer les clubs dans la réduction de leur empreinte carbone qui passe notamment par le soin apporté au lieu de pratique. Pour Anne Séguret, directrice du pôle Territoires de la Fédération, cette démarche de développement durable s’inscrit aussi dans un travail au long cours sur les équipements et les pratiques, en partenariat avec les collectivités.

Quel bilan dressez-vous de l’opération Gym Verte ?

La FFGym préfère que nos structures s’investissent réellement dans ces actions de développement durable, mais sans contrainte de bilan. Le développement durable recouvre des enjeux de plus en plus importants pour tous les acteurs du monde sportif et les grands événements qu’ils organisent sur leur territoire.

Les actions en faveur de l’environnement sont devenues une nécessité et un impératif pour les fédérations, équipes, villes et partenaires liés au mouvement sportif. Comme l’an passé, cette action est soutenue par l’association nationale des élus en charge du sport (Andes).

En quoi a consisté Gym Verte cette année ?

Concrètement, la Fédération invite tous les acteurs des clubs à ...

Références FFGym – Cellule Équipements : 01 48 01 24 67 – equipements@ffgym.fr

