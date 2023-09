Salaires

« Prime pouvoir d’achat » : quelles modalités pour les territoriaux ?

Publié le 08/09/2023

Un texte spécifique à la territoriale, très attendu, et pour le moins succinct. Le projet de décret "prime pouvoir d'achat exceptionnelle" circule déjà, un peu plus de dix jours avant son examen devant les syndicats et les employeurs territoriaux, à l'occasion de la plénière du CSFPT. En quoi diffère-t-il du texte des deux autres versants ?

