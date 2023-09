« La crise de l’aide alimentaire est le signe des limites de nos politiques publiques »

Services publics

Publié le 08/09/2023 • Par Romain Mazon • dans : A la Une RH, Actu acteurs du sport, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Situation financière critique des Restos du cœur, crise des vocations persistantes dans la fonction publique, inégalités d’accès aux services publics, impôts de production… la rentrée soulève des questions qui interpellent les acteurs publics. Pour un tour d’horizon, "La Gazette" a interrogé Johan Theuret, membre du groupe de réflexion "Le Sens du service public", qui veut contribuer à la modernisation de l’action publique.

Que vous inspire le cri d’alarme lancé par les Restos du cœur ?

Il y a un cri d’alarme qu’on entend aujourd’hui, mais les signaux de fragilité ne sont pas nouveaux. Si l’on se penche sur les chiffres, entre 2021 et 2023, le recours à l’aide alimentaire a augmenté de 22 %. Et entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, cela a augmenté de 7 %. Le Secours populaire a réalisé une étude qui montre qu’en dix ans, le recours à l’aide alimentaire a été multiplié par trois. Il y a donc une fragilité économique des bénéficiaires, qui sont de plus en plus nombreux.

Ces associations sont confrontées à un effet ciseaux : une baisse des dons (l’écho médiatique très fort du don de Bernard Arnault est très loin des montants apportés par la masse des dons des particuliers ...

