Sabrina Agresti-Roubache à la conquête des élus de banlieue

Politique de la ville

Publié le 08/09/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

En déplacement dans la Sarthe, la nouvelle secrétaire d'Etat chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a confirmé la tenue d'un comité interministériel des villes le 9 octobre à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). En présence des élus de banlieues, elle s'est employée à souligner leurs convergences de vue.

Le verbe haut, le tutoiement facile et l’accent du sud, Sabrina Agresti-Roubache commence à se faire connaitre auprès des élus de banlieue. A l’occasion d’un déplacement à Allonnes (Sarthe) le 7 septembre sur les terres du maire communiste Gilles Leproust, président de Ville et banlieue, la nouvelle secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville a voulu afficher sa détermination et convaincre de ses intentions.

Interrogée sur le comité interministériel des villes dont la tenue le 9 octobre prochain à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) a été confirmée par la Première ministre lors de son discours aux préfets du 8 septembre, la secrétaire d’Etat s’est employée à déminer les accusations récurrentes des associations d’élus sur l’absence de ...