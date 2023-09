L’uniforme à l’école, sujet pertinent pour les uns, « coup politique » pour les autres

Publié le 08/09/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Alors que quelques élus locaux ont « immédiatement » répondu présents à la proposition du gouvernement de mener une expérimentation sur le port d’une « tenue scolaire unique » à l’école, l’idée ne fait pas l’unanimité.

« Quand je l’avais envisagé dans ma commune en 2014, dès mon premier mandat, on m’avait traité de passéiste, de ringard, de has been qui voulait revenir au 19e siècle, et aucun conseil d’école n’avait voulu y participer », se souvient Robert Ménard. Aussi le maire (divers droite) de Béziers (Hérault) se félicite-t-il que le sujet du port de l’uniforme dans les établissements scolaires soit aujourd’hui porté par le président de la République Emmanuel Macron en personne. Ainsi a-t-il « immédiatement » contacté le cabinet du ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, lorsque celui-ci a « invité » les élus locaux à « se rapprocher de ses services » s’ils voulaient se lancer dans une « expérimentation ». « J’ai candidaté », annonce de même le maire (RN) de Perpignan ...

