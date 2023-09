« Pourquoi des mesures RH simples ne sont toujours pas en vigueur ? »

[Interview] Association nationale des DRH des territoires

Publié le 21/09/2023 • Par Claire Boulland Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Après cinq ans à la présidence de l'Association nationale des DRH des territoires (ANDRHDT), Patrick Coroyer remet sa démission lors de l'assemblée générale qui se tient ces 21 et 22 septembre à Clermont-Ferrand. L’occasion d’un bilan et d’un état des lieux de la situation des DRH.

Chiffres-clés 1er septembre : Patrick Corroyer est devenu directeur de pôle de proximité sud-ouest de la métropole nantaise.

A la même époque, l’an passé, vous faisiez le constat de DRH sous tension. Qu’en est-il aujourd’hui ?

D’abord, rappelons que le mandat a été raccourci du fait du covid, mais qu’aucun élu n’a réduit sa feuille de route. Il a fallu rattraper le retard sur de nombreux dossiers et appliquer dans des délais contraints toutes les nouvelles règles. Dernières en date : les nouvelles mesures salariales et la réforme des retraites. De plus, il a fallu gérer les effets des grèves conséquentes en réaction à cette dernière, et aujourd’hui le maintien des agents qui devaient partir à 62 ans… Et puis les DRH font face à une période de fort absentéisme. Il ne s’observe pas du côté des cadres dirigeants et des DRH. Ils ont une résilience extrêmement forte. Quand l’un d’eux est arrêté, et c’est rare, cela ...