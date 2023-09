Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 2 au 8 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Home sweet home – Crise de l’immobilier, réchauffement climatique… Les dossiers ne manquent pas pour le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergriete. Alors qu’une période de forte chaleur touche la France, il a abordé la question du confort d’été, sur France Inter, en suggérant « d’intégrer cette problématique de canicules dans l’adaptation des logements ». Tandis que le confort d’été est peu pris en compte dans la réglementation sur les logements, il envisage de les intégrer dans le dispositif MaPrimeRénov’, qui finance surtout des travaux pour lutter contre le froid. « Appuyons-nous sur l’expérience de l’outre-mer pour la généraliser à la métropole », propose-t-il. Concernant la vision de son action, il veut « assumer la décentralisation de la politique du logement », a-t-il aussi déclaré lors des Entretiens d’Inxauseta.

Tempête dans un réseau d’eau – Près de trois ans après le passage de la tempête Alex, où en est-on de la reconstruction des réseaux ? C’est ce qu’a voulu savoir Nice-Matin qui, après avoir rappelé l’étendue des dégâts sur le réseau d’assainissement (station d’épuration plus raccordée, pompes à eau endommagées…), a détaillé les travaux mis en œuvre et terminés. C’est ainsi que des canalisations ont pu être remis en état grâce, notamment, au transport par hélicoptère car les routes étaient impraticables. D’autres travaux n’ont pu commencer que lorsque les routes ont été réparées. Autres chantiers : la station d’épuration de Casterino va être reconstruite en amont de la précédente et 800 mètres de réseau d’eau potable et d’assainissement ont été refaits à La Brigue.

Attention enfants – La rentrée scolaire est l’occasion de se pencher sur la place de l’enfant dans l’espace public. Comme l’explique Madeleine Masse, urbaniste-architecte interrogée par Ouest-France, « les villes ne sont pas adaptées aux enfants, il faut les repenser ». Après avoir rappelé que l’organisation spatiale était surtout dessinée autour des activités des adultes (heures de pointe, trajets domicile-travail) et, donc, de la voiture, elle souligne que les espaces dédiés aux enfants se réduisait, « assignant » ainsi les enfants à résidence ou à l’école. Elle reproche également la (faible) largesse des trottoirs qui ne facilitent pas la sociabilisation et constate que les enfants ont une autonomie quasi nulle en ville.

Manque d’autorités – Comment réduire la dépendance à la voiture, lutter contre les inégalités de desserte et poursuivre le maillage en lignes fortes… Tels sont les enjeux des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) aujourd’hui pourtant confrontées à des budgets restreints. C’est ce qu’ont voulu rappeler six dirigeants de grandes collectivités locales (dont l’Ile-de-France) dans une tribune parue dans Le Monde. L’objet de ce texte est de rappeler au gouvernement que ces AOM manquent de moyens pour remplir ces objectifs après avoir pourtant déjà relevé le prix des billets, revu à la baisse certains projets et atteint le maximum du taux de versement mobilité (VM). Les signataires appellent donc à explorer de nouvelles pistes de financement dont le déplafonnement du VM.

Les caves se rebiffent – Comme le montre un reportage de France 3, un grand chantier de comblement a lieu actuellement dans les cavités souterraines d’Orléans afin de protéger les habitations du risque d’effondrement. Préconisé par le Cerema, le comblement de cette carrière fait suite à un premier effondrement survenu en 2019. Le site est, depuis, classé en état de risque. Le chantier, qui va durer quatre mois, sera d’une ampleur jamais atteinte localement. Auparavant, les experts détermineront les parois à combler car toutes les cavités ne pourront pas l’être.

Energie partagée – Tandis que le président d’EDF ENR affirme, dans Environnement Magazine, que « le potentiel de l’autoconsommation est immense », un article d’Actu Environnement le montre avec des chiffres. Concernant l’autoconsommation individuelle, Enedis a ainsi chiffré la hausse à 77% entre 2022 et 2023. L’autoconsommation collective, elle, affiche aussi une augmentation constante puisque 224 opérations étaient actives à la fin du deuxième trimestre de cette année, contre 169 en février. Cela représente une puissance installée de 14 MW.

Face à l’amer – A l’occasion d’une opération de collecte et de tri de déchets sur une plage bretonne, l’association Surfrider Foundation Europe a recensé les différents déchets qu’on trouve le plus en bord de mer. Presse-Océan les a ainsi classés, dans l’ordre d’importance : mégots de cigarettes, fragments de plastique, déchets liés à la pêche (cordelettes…), polystyrène, sacs plastiques, capsules de boisson, morceaux de verre…

Et aussi…

Comment la RATP lutte-t-elle contre les émissions de particules fines dans le métro ? [Les Echos] ;

Lyon met un terme à l’expérimentation de la peinture anti-îlots de chaleur [Lyon Capitale] ;

Lille met en place un ecobonus pour les automobilistes qui choisisse une alternative à leur véhicule [France Info].