Directeurs transports et ingénieurs à l’heure du nouveau ferroviaire

RER métropolitains, petites lignes, trains légers, verdissement des flottes, billettique, ouverture à la concurrence… Les chantiers ne manquent pas dans les régions qui recrutent des ingénieurs et des chargés de ligne.

Petites lignes ferroviaires mais grand défi pour les régions

Les chantiers « ferroviaires » se multiplient. « Toutes les régions ont structuré des équipes projets transverses s’adaptant plus ou moins aux équipes actuelles et aux directions ferroviaires », selon Régions de France. Ainsi, « le Grand-Est a réorganisé sa direction générale adjointe (DGA) mobilités avec une direction des transports ferroviaires de voyageurs (vingt-trois agents) qui définit l’offre, gère les relations clients et la tarification, grâce à ses chargés de lignes », indique le DGA mobilités Julien Beccherle.

En Pays de la Loire, « la direction transports et mobilité a fait place à trois directions ...