Bien connaître les conditions de paiement des sous-traitants

Par Vanessa Pardo-Lebon, docteure en droit, attachée principale

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Pour autant, le sous-traitant doit justifier des prestations réalisées pour être payé directement. Le sous-traitant indirect n’a pas droit, en revanche, au paiement direct, ni à l’action directe. La procédure d’acceptation et de paiement d’un sous-traitant est encadrée dans le temps. Quelles sont dès lors les conditions de validation et de paiement du sous-traitant ?

La sous-traitance, un mécanisme consacré

La loi du 31 décembre 1975 a consacré le droit pour les ...