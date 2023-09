10 conseils pour intégrer des clauses environnementales

La législation en matière d'intégration de l'environnement dans les marchés publics a beaucoup évolué ces dernières années, avec des mesures déjà effectives ou à venir. Petit tour d'horizon.

Les clauses environnementales sont utilisées dans 13,6 % des marchés publics, selon les données 2021 du Plan national pour des achats durables, et progresseront. Les entités publiques effectuant plus de 50 millions d’euros d’achats annuels (décret du 2 mai 2022) doivent se doter d’un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.

1/Adopter des spécifications techniques « développement durable »

L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, en matière de commande publique ...