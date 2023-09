L’école à la force du mollet

La communauté d'agglomération Seine-Eure a mis en place un service de transport scolaire avec des véhicules à assistance électrique.

La tête et les jambes. C’est ainsi que les enfants de la communauté d’agglomération Seine-Eure (Normandie) ont appréhendé la rentrée scolaire. Car en plus de faire fonctionner leur cerveau, l’école leur permet aussi de faire chauffer leurs mollets. La collectivité a en effet prolongé une expérimentation du printemps dernier en organisant du transport scolaire à bord d’un petit véhicule à assistance électrique dans lequel huit enfants (et un chauffeur) prennent place. Direction l’école primaire pour un parcours maximal de 5 kilomètres. « En 2017, une association de Rouen avait mis en place un service de ramassage scolaire avec des vélos ...