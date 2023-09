Comment suivre les PCRS à la carte

Sept groupes de travail lancés en mai par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ont remis mardi 12 septembre 2023 leurs recommandations pour accélérer la transition. De nombreux textes législatifs et réglementaires en découleront ...

Le 12 septembre dernier, Gilles Roussel, président de l’Université Gustave-Eiffel a présenté avec Corinne Blanquart, sa première vice-présidente, les évolutions et les défis qui attendent ce nouvel établissement rassemblant depuis 3 ans université, écoles ...

Pour concrétiser ses nombreux projets de transformation urbaine, la commune de Belleville-en-Beaujolais crée son propre label Ville bioclimatique et positive. Une manière globale d'envisager végétalisation, aménagements urbains et production d'énergie. ...

L'association Amorce et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires lancent un défi aux collectivités : limiter leurs consommations d'eau de 10% d'ici à 2026. Elles proposent pour cela une méthodologie et un outil de suivi en ligne. ...