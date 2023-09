Libourne invente la météo du moustique

Depuis mai, la ville de Libourne a lancé un site internet nommé « Météo du moustique » qui informe sur le niveau de présence de cet insecte. L'objectif de ce dispositif inédit est de renforcer la lutte de chacun pour limiter sa propagation.

Risques naturels et technologiques

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’été, c’est la saison des vacances, mais pas pour les moustiques qui, au contraire, reprennent du service. La France est particulièrement touchée, y compris par le moustique tigre, vecteur potentiel de maladies, qui s’y développe grandement. Ainsi, sa présence a été recensée dans 71 départements, soit quatre de plus que l’an dernier. En outre, 65 cas de dengues « autochtones » sont rapportés. Selon un rapport d’avril dernier du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) sur « Les risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à Aedes en lien avec le changement climatique », c’est un risque qui monte ...