L’intelligence artificielle pour améliorer le rendement des réseaux d’eau potable

La régie d'eau de Nevers agglomération a participé au codéveloppement de la solution logicielle AquaWize du groupe Lacroix. Celle-ci permet de détecter facilement les anomalies sur le réseau de distribution d'eau potable grâce à un algorithme d'intelligence artificielle.

L’application AquaWize embarque une intelligence artificielle (IA) qui détecte automatiquement les fuites ou autres problèmes d’exploitation (casses, purges… ) par analyse des données enregistrées sur le réseau. « Notre algorithme est basé sur un réseau de neurones dont l’apprentissage est supervisé par l’utilisateur.

Plus il a de données et meilleure devient son analyse. Le système s’adapte ainsi progressivement aux spécificités de chaque réseau d’eau », explique Stéphane Gervais-Ducouret, responsable de l’innovation stratégique et Smart Data chez Lacroix.

Cet outil a été développé dans le cadre ...