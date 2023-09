Pass Rail : la tentation du passage en force

Mobilités

Publié le 07/09/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le ministre des Transports Clément Beaune veut mettre en place un abonnement national pour les Intercités et les TER. Un titre qui a vocation à être valable « l’été prochain » pour une somme « autour de 49 euros comme en Allemagne ». Les présidents de région ont beau être consultés, ils pourraient avoir le sentiment d’être mis devant le fait accompli.

Le conditionnel est de mise, une concertation promise. Mais le cadre du Pass Rail apparait d’ores et déjà bien délimité, à entendre le ministre délégué aux Transports, ce 7 septembre sur France 2.

Calqué sur l’Allemagne, cet abonnement a vocation à s’étendre « principalement aux TER et aux Intercités ». « Ouvert à tous », il devrait être valable « de manière illimitée » à partir « de l’été prochain », pour une somme « autour de 49 euros », comme en Allemagne encore.

A l’instar du dispositif adopté Outre-Rhin, le Pass Rail devra être « national », a martelé Clément Beaune, dans le droit fil d’Emmanuel Macron trois jours plus tôt. Le ministre des Transports souhaite étendre « si possible » cet arsenal aux bus, tramways et autres métros. « L’État mettra à la poche, bien sûr », a cherché ...

