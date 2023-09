Sans-abrisme : situation sombre, malgré le Logement d’abord

Lutte contre la pauvreté

Publié le 08/09/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Un rapport européen révèle l’ampleur du sans-abrisme en France, les associations de solidarité sonnent l’alarme, l’Etat se réfugie derrière le Logement d’abord, politique territorialisée et cofinancée par les collectivités.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Parmi les pays européens, la France arrive en première place par le nombre de sans-abri : 0,309% de la population générale, contre 0,253% en Allemagne, et 0,174% en moyenne en Europe. Tels sont les constats du 8e Regard sur le mal logement en Europe, réalisé par la Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des organisations nationales travaillant avec les sans-abri (Feantsa). Ces résultats navrants contrastent avec les ambitions de la politique du Logement d’abord, lancée en 2017, et du nombre de places en hébergement d’urgence, en constante augmentation.

La réforme des SIAO engagée

Un des axes fondamentaux du Logement d’abord était la réforme des Services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), clé de voûte de la lutte contre le sans-abrisme. Jusqu’à présent, ils géraient le ...