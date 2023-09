Dernier kilomètre des politiques publiques : « Remettre de l’humain au contact des usagers »

Services publics

Publié le 07/09/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu juridique, France

Le Conseil d'Etat a présenté, mercredi 6 septembre, son étude annuelle, dédiée au dernier kilomètre des politiques publiques, à la Première ministre, Elisabeth Borne. Un appel à combler le fossé qui s'est creusé entre l'action publique et les usagers, nourri de douze propositions.

« Prendre le parti d’être dans la posture de l’usager », selon l’expression de Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat : tel a été le renversement du regard de l’institution dans son étude annuelle présentée, le 6 septembre, à la Première ministre, Elisabeth Borne, et dédiée pour cette édition au dernier kilomètre des politiques publiques.

Un terme de « dernier kilomètre » emprunté à la logistique pour « partir des usagers et mesurer si les politiques publiques parviennent à atteindre leurs destinataires, si oui, grâce à quoi, si non, à cause de quoi », a exposé Martine de Boisdeffre, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, à l’occasion d’une conférence de presse.

