Mathieu Klein: « Il n’est plus possible de séparer les enjeux écologiques des enjeux sociaux »

Publié le 07/09/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Mathieu Klein, maire (PS) de Nancy, préside le Haut conseil du travail social. Ce dernier vient d’adopter ce 6 septembre le Livre blanc du travail social qui sera remis à Élisabeth Borne et à Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, le 26 septembre. Pour la première fois, ce livre blanc intègre un chapitre sur la transition écologique. Entretien avec Mathieu Klein sur les enjeux de cette prise de conscience par le secteur du travail social.

Pourquoi la France ne prend-elle en considération cette question de l’écologisation du travail social que maintenant ?

Je ne dirais pas cela. De manière empirique, le rapport à l’écologie et à la nature est présent dans la palette d’actions des travailleurs sociaux depuis longtemps. J’ai été élu puis président du département de Meurthe et Moselle et j’ai pu voir, dès il y a une vingtaine d’années, des travailleurs sociaux agir autour des enjeux alimentaires, de la formation des personnes à la capacité de produire une partie de l’alimentation, à travailler dans les jardins partagés, etc. Aujourd’hui, un palier a été franchi : il y a un consensus large autour de l’idée que les premières victimes du dérèglement climatique sont les personnes les plus pauvres et les plus précaires. Elles ...