Les attentes sportives des Français, un challenge pour les collectivités

La 4e enquête « Le sport dans la ville », que le Conseil national des villes actives et sportives s’apprête à publier, révèle une montée en puissance des pratiques sportives multiples et libres. Les Français veulent donc des équipements plus nombreux et rénovés dans leurs communes, mais accepteraient par ailleurs mal de modifier leurs pratiques pour faire face au changement climatique. Pour les élus, les enjeux sont forts.

