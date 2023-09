L’exécutif tente de ranimer le Conseil national de la refondation et les CNR territoriaux

Accueil

Publié le 06/09/2023

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne accueilleront le 7 septembre à l’Elysée la troisième session plénière du Conseil national de la refondation qui a jusqu’à maintenant laissé nombre de participants sur leur faim. Objectif : redonner un contenu concret aux CNR thématiques désormais achevés, de la santé à l’éducation en passant par la jeunesse et le « bien vieillir », et revivifier les CNR territoriaux. Le tout alors que les initiatives et dispositifs de consultation se multiplient… Lire cet article sur le site web de nos confrères du Courrier des maires.

