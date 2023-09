« Avoir une approche holistique de la transformation de la ville »

[Entretien] Construction

Publié le 06/09/2023

Alors qu'avec le Zéro artificialisation nette, la reconstruction de la ville sur la ville devient un impératif, le groupe Nexity lance une filiale spécialisée sur la "régénération urbaine", Nexity Héritage. Stéphane Dalliet, directeur général du Pôle Promotion résidentielle de Nexity et Sharon Elbaz, président de Nexity Héritage, expliquent leur ambition.

Nexity crée une marque spécialisée dans la « régénération urbaine », Nexity Héritage, alors que les chiffres de la construction neuve sont au plus bas. Le neuf, c’est fini ?

Stéphane Dalliet : Non, c’est une réponse à un problème auquel nous sommes constamment confrontés : nous intervenons beaucoup sur des terrains où existent déjà des bâtiments sur une partie de la parcelle. Nous avons trois filiales spécialisées pour intervenir sur l’existant : Apollonia, qui intervient sur la réhabilitation des grands quartiers, pour introduire de la mixité sociale ; une filiale centrée sur Paris et la première couronne, dédiée à la transformation d’actifs obsolètes comme les bureaux ; et une filiale Patrimoine et valorisation, qui intervient plutôt en ...