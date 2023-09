Les villes au cœur du dispositif de sécurité de la Coupe du monde de rugby

Grands évènements sportifs

Publié le 06/09/2023 • Par Pierre Garcia

Du 8 septembre au 28 octobre, neuf villes hôtes accueilleront la Coupe du monde de rugby en France. Aux côtés de l’État et de l’organisateur France 2023, les collectivités territoriales ont pris toute leur place dans la construction du dispositif de sécurité présenté ce mercredi 6 septembre.

Ce vendredi 8 septembre démarrera en France la Coupe du monde de rugby. Accompagné de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté ce mercredi 6 septembre le dispositif de sécurité déployé dans l’Hexagone.

Jusqu’au 28 octobre, le défi sécuritaire sera colossal pour les neuf villes hôtes – Saint-Denis, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Nice, Saint-Étienne, Toulouse et Nantes – mais aussi plus largement pour l’ensemble du pays. À ce titre, Gérald Darmanin a tenu à souligner « l’esprit républicain et sportif » qui a animé les réunions réunissant depuis novembre 2021 les représentants de l’État, l’organisateur France 2023 et les municipalités.

Les mairies, gestionnaires des villages rugby

Pour illustrer cette bonne coopération avec les ...