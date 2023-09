La responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil

Décryptage

Publié le 14/09/2023 • Par Auteur associé • dans : Analyses juridiques, France

Le devoir de conseil trouve sa source dans la mission de base confiée au maître d’œuvre pour les opérations de construction ou de rénovation. Mais cette responsabilité ne couvre pas les fautes commises lors de la réalisation de l’ouvrage et n’exonère pas le maître d’ouvrage de faire preuve de vigilance et de prudence.

Le constat de l’accroissement des obligations mises à la charge des maîtres d’œuvre ne date pas d’hier. Selon le côté duquel on se place, on louera ou, au contraire, on regrettera cet alourdissement de la responsabilité des maîtres d’œuvre. Mais le constat est sans appel. Ainsi en va-t-il notamment du devoir de conseil dans les opérations de réception, qui consiste à fournir les conseils techniques et juridiques pertinents au maître d’ouvrage, lui permettant de refuser la réception de l’ouvrage ou de l’assortir de réserves. Ce devoir de conseil lors des opérations de réception a connu un renforcement constant ces dernières décennies, par l’effet conjugué de plusieurs jurisprudences.