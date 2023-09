Xavier Chapard : « Les régions doivent renforcer leurs fonds propres et diversifier leurs financements »

Développement économique

Selon Xavier Chapard, stratégiste à La Banque postale Asset management, les entreprises sont affaiblies par l’inflation. Il revient aux fonds d’investissement de consolider le capital des PME, tout en renforçant la sélectivité de leur portefeuille. Quatrième et dernier article du dossier sur les régions qui osent les fonds d’investissement.

Avec une inflation récurrente depuis 2022, les PME sont-elles fragilisées ?

L’inflation a un double effet. Elle permet aux PME de faire des profits plus élevés grâce à la hausse des prix de vente. Elle rend donc leur bilan plus solide. Mais elle affecte aussi les coûts de fonctionnement avec, notamment, les hausses de l’énergie et des salaires, ainsi que leurs coûts financiers. Après une période de fortes hausses des taux directeurs de la BCE commencée en juillet 2022, la situation commence à se stabiliser avec des augmentations plus modérées depuis mai 2022.

Reste que ces renchérissements des taux de la BCE ont, bien entendu, un impact sur le coût du financement bancaire des PME. Les entreprises qui se financent avec des taux variables subissent les augmentations du niveau de leurs ...