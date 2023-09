Un soutien à la transition écologique, secteur en construction

Développement économique

Publié le 06/09/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Avec les fonds d’investissement, les régions encouragent les projets locaux favorables au climat et à la décarbonation des entreprises. Reste à parfaire les méthodologies pour évaluer l’impact de leurs investissements. Troisième article du dossier sur les régions qui osent les fonds d’investissement.

En 2020, la société Newheat lance cinq projets de centrales solaires en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne – Rhône-Alpes et dans le Grand Est. Quatre sont aujourd’hui en activité. Cette société construit ces centrales afin de produire de l’eau chaude. A proximité de sites industriels et de réseaux de chaleur des villes, elle fournit l’eau en se connectant aux utilisateurs et la revend. « C’est autant de gaz économisé », lance son président et cofondateur, Hugues Defréville.

Ces cinq opérations sont portées par une société d’investissement dont le capital est détenu à 51 % par Newheat et à 49 %, c’est une première, par trois fonds régionaux : Arec Occitanie, Terra énergies (Nouvelle-Aquitaine) et Oser ENR (Auvergne – Rhône-Alpes). Une société a été créée pour héberger ...