« L’Etat doit assurer la gratuité des fournitures scolaires »

Dans une tribune à la Gazette, plus d'une centaine d'élus locaux de la France insoumise demandent à l'Etat d'intervenir d’urgence pour assurer la gratuité des fournitures scolaires. Ils redoutent les "conséquences désastreuses" sur leurs concitoyens de l’augmentation du prix des fournitures scolaires de plus de 11 % en cette rentrée.

Association nationale des élus insoumis et citoyens

Après l’inflation des prix alimentaires et de l’énergie qui ont des conséquences désastreuses pour des habitants de nos villes et villages, nous alertons sur l’augmentation du prix des fournitures scolaires en cette rentrée.

11,3 % d’augmentation des fournitures

Elles augmentent de 11,3% avec des hausses de 29% pour des copies doubles ou de 22% pour les cahiers. C’est 43 euros de plus pour un élève de CP. Conséquence : 86% des familles se disent en difficulté pour acheter les fournitures scolaires dans le second degré.

Dans nos collectivités, nous avons pris, souvent depuis plusieurs années, des mesures pour compenser les inégalités sociales entre les jeunes, que ce soit par la prise en charge directe des fournitures scolaires ou des aides directes aux familles.

Un « effet de ciseau » sur les budgets des communes

Pour autant, nos budgets sont de plus en plus contraints par l’effet de ciseau provoqué par la baisse des dotations aux communes et l’exposition des charges liées à la hausse des prix.

Cette situation est inacceptable. Pour nous, l’enjeu de l’égalité de tous les élèves à l’école est majeur. Cela passe en premier lieu par réaliser le principe fondamental de la gratuité scolaire.

C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de mettre en place une intervention d’urgence pour assurer la prise en charge de la gratuité des fournitures scolaires.

Pour la gratuité des cantines scolaires

Dans le même temps, nous réclamons l’ouverture d’une concertation avec les élus locaux au sujet de la gratuité des cantines : trop d’enfants ne mangent pas ou pas suffisamment en France et nous en sommes malheureusement trop souvent témoins.

Il en est de même sur le sujet des transports, des sorties scolaires et des manuels dans les écoles, collèges et lycées publics. Ces efforts doivent être assumés par l’Etat dont le rôle est d’assurer l’égalité, l’une de nos valeurs fondatrices, dans notre école républicaine.