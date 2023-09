Paul Chemetov : « Le temps de transformation de la ville est très lent »

Architecture

Publié le 12/09/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : Actualité Culture, France

Les architectes Paul Chemetov et Marc Mimram engagent, dans leur livre "Construire", une réflexion sur l’acte de bâtir quand, aujourd’hui, les ressources sont comptées et que le monde doit s’adapter aux contraintes nées de la crise climatique.

« Nous sommes les partenaires d’un dialogue sans fin », disent les architectes Paul Chemetov (notre photo) et Marc Mimram, dans un ouvrage écrit à quatre mains, « Construire », paru aux éditions du Linteau, en janvier. Dans ce petit traité philosophique, ils engagent une réflexion sur l’acte de bâtir quand, aujourd’hui, les ressources sont comptées et que le monde doit s’adapter aux contraintes nées de la crise climatique. Ils interrogent aussi la relation entre l’architecte et l’ingénieur, et réfutent l’idée largement répandue « que les architectes sont des artistes, des dessinateurs et des perspectivistes, et que les ingénieurs maîtrisent la technique et contrôlent des budgets. Ce sont deux métiers de conception, et c’est ensemble que l’architecte et l’ingénieur mènent le projet. En effet, construire, c’est donner forme, ce qui est commun aux deux disciplines », martèle Paul ­Chemetov.

Né en 1928, il a construit des milliers de logements sociaux en banlieue. Il connaît de longue date l’architecte ingénieur Marc ­Mimram, né en 1955, et qui compte à son actif la réalisation de nombreux ouvrages d’art. Leur rencontre s’est faite en 1976, lorsque le premier est ...

