Une application capte les jeunes en panne d’orientation

Publié le 14/09/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

Hello Charly

Les structures d’orientation et d’accompagnement ont du mal à toucher un public jeune qui ne vient plus dans les institutions. La région Grand Est a fait appel à la start-up Hello Charly, qui utilise les réseaux sociaux pour accrocher et guider ces jeunes dans leur parcours d’orientation. L’appli discute avec eux, leur propose des informations et vidéos ciblées, des émissions avec des influenceurs, et les met en lien avec des acteurs locaux.

Insertion sociale

Jeunesse

Numérique éducatif