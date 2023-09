Mettre en œuvre une politique de maintenance préventive

FICHE PRATIQUE ETUDES-MARCHES-METHODES

réagir Thomas Louapre / Divergence

Travailler dans l'urgence au sein d'un service technique n'est pas forcément la solution adaptée à l'organisation et à la bonne gestion de son patrimoine. Ces stratégies sont chronophages et peuvent aussi se traduire pour les agents par une démotivation. La maintenance préventive des bâtiments publics, de la voirie et des ouvrages d'art, des espaces verts, de l'eau potable/ assainissement, de l'entretien mécanique ou d'autres corps, est peu observée dans les collectivités locales ou les établissements publics. A contrario, les entreprises des secteurs industriels y sont très attachées, par souci de productivité et de rendement. Alors pourquoi les collectivités sont à la traîne ? Par cette fiche, nous allons nous intéresser aux sept leviers qui s'offrent à nous pour changer cela et aider à aller vers une meilleure gestion technique.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment et travaux publics