La gestion du patrimoine immobilier (1)

Publié le 11/09/2023

Le patrimoine des collectivités territoriales représente des valeurs importantes, estimées par l'Insee à 1 901 milliards d'euros fin 2021 et probablement sous-estimées. Sa connaissance est souvent partielle et son entretien parfois insuffisant, alors que des bâtiments restent inutilisés ou sous-employés. Il arrive également que l'on oublie que la raison d'être de ce patrimoine est de contribuer à la production du service public. Comment améliorer la gestion du patrimoine immobilier et lever les freins à sa gestion dynamique ?

Alain Pérelstein Consultant en management public