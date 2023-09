État des lieux des finances locales en 2023

[Fiche Finances] Finances

Publié le 18/09/2023 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

La publication en juillet 2023 du rapport annuel de l'Observatoire des finances locales est l'occasion annuelle de dresser un panorama des grands agrégats financiers des collectivités locales. Dans un contexte national marqué par un niveau record d'inflation et un effet rattrapage post-Covid, l'année 2022 se traduit par la poursuite de l'amélioration de la situation financière des collectivités et notamment par une forte progression des niveaux d'épargne.

Amélioration des ratios de Maastricht

La conjoncture nationale 2022 est marquée par la fin du rebond constaté en 2021 : le PIB ne progresse plus que de + 2,5 % (contre + 6,4 % en 2021). Le déficit public atteint 124,5 milliards d’euros (Md€), soit 4,7 % du produit intérieur brut (PIB), en baisse par rapport à 2021 (6,5 % du PIB). Ce déficit est porté quasi exclusivement par les administrations centrales, du fait des dépenses publiques pour soutenir les ménages et les entreprises face à l’inflation. Les collectivités locales dégagent un excédent record de 4,8 Md€ (après + 4,5 Md€ en 2021), porté comme l’an dernier par le bloc communal (+ 3,8 Md€) et les départements (+ 2,1 Md€). Le solde des régions s’améliore à – 1,2 Md€ mais reste négatif. La dette publique ...