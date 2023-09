[Fiche Finances] Contrôle de gestion

Des pistes d’audit pour une délégation de service public

Une délégation de service public correspond généralement à des enjeux sociaux et économiques importants. Quel que soit le type de délégataire (grand groupe privé ou société publique locale), il est du devoir de la collectivité délégante d'apprécier l'adéquation entre le niveau et la qualité du service rendu et le cahier des charges initial, ainsi qu'avec les attentes de la population. L'audit est l'outil qui permettra de disposer d'éléments factuels et documentés pour répondre à cette question.

