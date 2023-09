Le capital investissement, compatible avec l’intérêt général ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Publié le 05/09/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le capital investissement relie les investisseurs publics et privés dans un réseau augmenté au gré des participations de chacun. Pour conforter leur position, les régions développent de nouveaux outils d’intervention. Deuxième article du dossier sur les régions qui osent les fonds d’investissement.

Si la subvention repose sur des mécanismes connus, le capital investissement demeure confidentiel, voire mystérieux. « Je préfère dire que les subventions, comme les avances remboursables, répondent à des besoins moins importants et pour des durées moins longues ! » lance, amusée, Laurence Fortin, vice-présidente (groupe socialdémocrate) de la région Bretagne. Pour Cédric Verpeaux, responsable des investissements du programme Territoires d’innovation à la Banque des territoires, « l a logique d’investisseur avisé est complémentaire de celle de subvention, mais son effet de levier est plus important ». Et Jean- René Jégou, directeur du pôle « fonds régionaux » de Bpifrance, de compléter : « Le “private equity”, ayant une exigence de performance financière, est plus sélectif que les ...

