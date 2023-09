Prévention

Prévention de la délinquance : les premiers jalons de la future stratégie gouvernementale

Publié le 04/09/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pierre Garcia / Gazette

La Stratégie nationale de prévention de la délinquance arrivera à son terme début 2024. D’ores et déjà, le gouvernement prépare la suite et compte s’appuyer sur les élus locaux. Préfets et maires seront prochainement mis à contribution « pour aboutir à une vision globale d’ici à la fin de l’année ».

