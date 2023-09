Le secteur social confronté à la question environnementale

Transition écologique

Publié le 04/09/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Si le secteur sanitaire est soumis depuis quelques années à des contraintes réglementaires en lien avec le changement climatique, le secteur du travail social semble s’éveiller à la question. Pourtant, depuis la crise du Covid et celle des Gilets jaunes, le lien entre les thématiques de « fin du monde, fin du mois » semblent intimement liées. Enjeux et constats d’une nécessaire « écologisation du travail social », qui pourrait de surcroît fournir un argument d’attractivité pour le secteur.

La crise climatique est là. Les rapports des scientifiques se succèdent pour inciter à l’adaptation ou à l’accommodation. Depuis les lois Grenelle 1 et 2, « Transition énergétique pour la croissance verte », puis Pacte, Élan, Egalim (1), ou la Cop 21 et l’engagement de rester sous la barre des +1,5 °C d’ici 2050 et de réduire de 5 % par an les émissions de gaz à effet de serre, le virage semble pris. Or force est de constater, alors que le gouvernement a présenté en mai 2023 une nouvelle feuille de route pour rendre le secteur sanitaire et médicosocial « plus sobre, plus soutenable et moins dépendant des énergies fossiles », que ce pli n’est pas complètement pris par le secteur du travail social…

« Réformation du travail social »

C’est le constat dressé par Dominique Grandgeorge dans ...