Ces régions qui osent les fonds d’investissement

Publié le 04/09/2023

En souscrivant dans les fonds d’investissement, les régions soutiennent les PME et les ETI sur des durées longues, tout en prenant un risque financier. Elles attirent les souscripteurs publics et privés, et irriguent leur territoire de ressources accrues. Premier article du dossier sur les régions qui osent les fonds d’investissement.

