Limite d’âge des agents, mode d’emploi

Agents publics

Publié le 13/09/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France, Toute l'actu RH

L’atteinte de la limite d’âge rompt le lien entre l’agent et son administration. Celle-ci est donc en situation de compétence liée pour prononcer l’admission à la retraite de l’agent et sa radiation des cadres. Mais diverses exceptions sont prévues par les textes. Explications, dans cette analyse, par Jennifer Riffard, avocate au cabinet Adaltys.

La limite d’âge des fonctionnaires et des agents contractuels est fixée à 67 ans pour les agents occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active (1). Par principe, les agents publics qui atteignent la limite d’âge doivent être admis d’office à la retraite et radiés des cadres (2).

Ainsi, un agent qui atteint la limite d’âge et qui n’a pas présenté de demande tendant à une prolongation d’activité est radié des cadres (3). L’atteinte de la limite d’âge entraîne de plein droit la rupture du lien entre l’administration et l’agent, et ce, même pour un agent qui exerce des ­fonctions syndicales. Elle entraîne la fin des mandats de représentant du personnel détenus par l’agent, sans que la circonstance qu’il soit mis à disposition d’une organisation ­syndicale y fasse obstacle ...

