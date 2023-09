Accueil

Contrats de restauration scolaire : les acheteurs publics innovent

Publié le 11/09/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : France, Innovations et Territoires

VILLE D'ANTONY

Les lois « Agec », « Egalim » et « climat et résilience », la crise sanitaire et l’inflation poussent les acheteurs publics à innover dans le renouvelement de leurs contrats de restauration.

Cantine scolaire

Commande publique

Economie circulaire

Marchés publics

Réglementation des marchés publics