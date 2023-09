Comment la médiation améliore le climat scolaire

Prévention

Publié le 13/09/2023 • Par Valérie Brunet • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires, Régions

La ville de Saint-Quentin accompagne depuis 2018 les jeunes et la communauté éducative afin de réduire le sentiment d’insécurité dans et aux abords des établissements scolaires.

Chiffres-clés 27 groupes scolaires, 7 collèges et 6 lycées à Saint-Quentin.

Service de la médiation sociale et familiale : 1 chef de service, 7 médiateurs dont 2 correspondants de nuit, 1 médiateur scolaire, 1 assistante administrative et 2 agents en service civique.

Harcèlement, comportements inciviques entre le domicile et l’établissement scolaire… Nombreuses sont les collectivités à vouloir accompagner enfants, familles et personnels de l’éducation pour limiter ces violences et lutter contre l’isolement des jeunes. La ville de Saint-­Quentin s’y attelle. Depuis 2018, une équipe de médiation sociale et familiale réalise de la prévention, entre autres, auprès de la jeunesse dans et près des établissements scolaires.

« Nous luttons contre le harcèlement, nous travaillons sur le vécu des élèves, les émotions, la prévention sur les réseaux. Nous les écoutons dans l’objectif de créer une relation de confiance qui va leur permettre de se confier à un adulte, d’aider un camarade en difficulté. L’équipe porte des projets ­spécifiques, comme la médiation ...