Empreinte environnementale du numérique, mode d’emploi

Publié le 12/09/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France, Innovations et Territoires

G. Bonnefont / IP3

Les équipements informatiques sont encore trop souvent considérés comme des fournitures et leur impact environnemental est méconnu.La loi « Reen » de 2021 impose aux communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie numérique responsable au plus tard en 2025.L’empreinte du numérique se répartit entre les phases de fabrication et d’utilisation des appareils. L’allongement de leur durée de vie est la mesure qui a le meilleur impact.

Numérique