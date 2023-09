Politique de la ville : et une, et deux, et trois « clauses data »

Quartiers prioritaires

Publié le 06/09/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Certaines données peuvent être ouvertes à tous, d’autres doivent être protégées. Le partage est possible dans tous les cas, mais un cadre écrit est nécessaire pour définir les engagements de chacun.

Comment le partage de la donnée a-t-il pu se concrétiser en ­Bretagne et en Pays de la ­Loire ? Sans doute grâce à un climat politique serein, pense ­Nathalie ­Gosselin. « Ici, il y a peu de méfiance entre territoires, entre villes, entre régions, alors il est plutôt facile de conventionner des partages de données, que ce soit entre acteurs publics ou entre acteurs publics et privés », relate la présidente de ­Résovilles. Plus facile, mais pas simple non plus. Trois ans ont été nécessaires pour mettre en place les contrats pluripartites ouvrant droit aux partages de données dans un cadre précis.

C’est long, cependant, l’accultu­ration est en cours. Poser ce cadre aujourd’hui serait plus simple, estime l’un des ­partenaires, ­Jacques Priol, fondateur de ­Civiteo : « Le programme “data & quartiers” est la preuve par l’exemple. » Son équipe et le cabinet ­Parme avocats ont exploré l’idée d’introduire dans les prochains contrats de ville des « clauses data ».